Раян Сессеньон зацікавив Ювентус

Півзахисник лондонського Фулхема Раян Сессеньон потрапив до сфери зацікавлень туринського Ювентуса.

"Стара синьйора" приєдналася до боротьби за англійського таланта, повідомляє Express.

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Юве готовий скласти конкуренцію Тоттенхему, який, за чутками, запропонує Фулхему 58 млн євро за 18-річного Сессеньона. Фулхем нібито готовий попрощатися з хавбеком, якщо отримає за нього не менше 40 млн фунтів. "Коттеджери" достроково вилетіли з АПЛ, тому виручені за Сессеньона кошти можна буде використати для перебудови команди в Чемпіоншипі.

У сезоні 2018/19 юний півзахисник провів 32 матчі в Прем'єр-лізі, в яких забив 2 м'ячі та віддав 6 результативних передач.

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