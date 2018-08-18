Раванеллі: Впевнений, що Арсенал знаходиться на правильному шляху

Наставник Арсенал-Київ Фабріціо Раванеллі прокоментував нічию столичного клубу у матчі проти Чорноморця (1:1), в рамках 5-го туру УПЛ.

"Вважаю, що повинні були перемагати. Пропустили гол через помилку. Постійно допускаємо одні й ті ж помилки, однак я задоволений роботою команди. У нас було достатньо шансів забити другий гол і перемогти, особливо це стосується другого тайму.

Арсенал-Київ та Чорноморець розписали бойову нічию

У нас всього один набраний бал, і це неправильно. З Маріуполем ми повинні були забивати 3-4 голи, а в підсумку програли. Це ж стосується гри з Олександрією.

Впевнений, що Арсенал знаходиться на правильному шляху і незабаром здобуде три очки. Чому ми так мало забиваємо? В атаці у нас грають молоді виконавці. наприклад, той же Алексєєв. Думаю, у нього хороше майбутнє", – розповів Раванеллі телеканалу Футбол.

Арсенал-Київ – Чорноморець – 1:1 – відео голів і огляд матчу