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Раванеллі: Впевнений, що Арсенал-Київ на правильному шляху

08:19 224 Читать на русском
Раванеллі: Впевнений, що Арсенал-Київ на правильному шляху
Фабріціо Раванеллі / соцмережі

Наставник Арсенал-Київ Фабріціо Раванеллі прокоментував першу перемогу своєї команди в УПЛ. Столичний клуб здолав Карпати з рахунком 2:1.

"Перш за все я хочу сказати слова великої вдячності всім своїм футболістам, які віддали всі сили для того, щоб перемогти у важкому матчі Карпати і вперше набрати три пункти за один матч.

Арсенал переміг Карпати у Львові – перший тріумф Раванеллі в УПЛ

У мене не було претензій до того, як наші гравці працювали на тренуваннях. Вони заслуговували, щоб ще раніше відсвяткувати перемогу, але з тих чи інших причин це не виходило.

У матчі з Карпатами команда продемонструвала справжній сильний характер, бажання будь-що-будь перемогти, що не могло не позначитися в результаті на підсумку поєдинку.

Я впевнений, що ми на правильному шляху в побудові сильної і самобутньої команди!", – цитує Раванеллі прес-служба "гармашів".

Карпати – Арсенал-Київ – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Україна6 тур

Карпати - Арсенал-Київ: Неділя 26 серпня 2018

Карпати
Матч завершено
1 : 2
Арсенал-Київ
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Теги
Арсенал-Київ Арсенал-Київ Карпати - Арсенал-Київ Фабріціо Раванеллі Фабріціо Раванеллі
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