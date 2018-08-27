Раванеллі: Впевнений, що Арсенал-Київ на правильному шляху

Наставник Арсенал-Київ Фабріціо Раванеллі прокоментував першу перемогу своєї команди в УПЛ. Столичний клуб здолав Карпати з рахунком 2:1.

"Перш за все я хочу сказати слова великої вдячності всім своїм футболістам, які віддали всі сили для того, щоб перемогти у важкому матчі Карпати і вперше набрати три пункти за один матч.

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У мене не було претензій до того, як наші гравці працювали на тренуваннях. Вони заслуговували, щоб ще раніше відсвяткувати перемогу, але з тих чи інших причин це не виходило.

У матчі з Карпатами команда продемонструвала справжній сильний характер, бажання будь-що-будь перемогти, що не могло не позначитися в результаті на підсумку поєдинку.

Я впевнений, що ми на правильному шляху в побудові сильної і самобутньої команди!", – цитує Раванеллі прес-служба "гармашів".

Карпати – Арсенал-Київ – 1:2 – відео голів та огляд матчу