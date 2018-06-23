Раванеллі: Схема 4-3-3 – це і є футбол, і мені подобається атакувальна гра

Новоспечений головний тренер Арсенала-Київ Фабріціо Раванеллі поділився очікуваннями від роботи в Україні.

Новий головний тренер київського Арсенала Фабріціо Раванеллі ще тільки освоюється в Україні. Але на своїй першій прес-конференції, коли він офіційно був представлений у новому статусі, італієць вже позначив деякі свої погляди на футбол та роботу на новому місці.

"Це гарний виклик для мене, і сподіваюся, що він буде і гарним досвідом. І це не було питанням того, чи великий Арсенал клуб. Головне – це можливість зростання для цього клубу. Мій досвід як гравця і мій попередній досвід як тренера, моя робота в Ювентусі – це те, що я б хотів принести в Арсенал, щоб допомогти йому зростати та розвиватися, прославляти та гідно представляти Україну.

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Щоб сформувати гарну команду, потрібно залучати як молодих, так і досвідчених гравців. Українські гравці дуже наполегливі, вони готові важко працювати. Я впевнений, що ми спрацюємося і у нас вийде гарна спільна робота. Звісно, в моїй команді мають бути лише професіонали. Якщо це будуть не професіонали, то гарної гри не вийде.

Що я знав до цього про чемпіонат України? Якщо бути щирим, то, звичайно, я знаю, хто такий Шевченко. До приїзду в Україну я переважно був знайомий з грою і з гравцями національної збірної, я стежив за цим. Звісно, в Європі публіка назагал більше ознайомлена з грою і результатами Шахтаря і Динамо. Тим не менше, я тут буду далі пізнавати український футбол.

Я збираються грати за схемою 4-3-3. У моєму розумінні футбол – це саме ця схема. І це узгоджується з моїм мисленням, моєю ментальністю. Я познайомився з цією схемою, ще коли був гравцем, я її знаю дуже добре і вона мені подобається. Мені також подобається, коли команда під моїм керівництвом атакує. І звісно, завжди тримати на думці, що потрібно перемогти суперника за допомогою цієї тактики.

В Україні переважно грають в захисний футбол? На мій погляд, напад чи захист не настільки важливі. Головне – це налаштування команди на виграш та менталітет переможців. Не важливо, скільки гравців атаки є в складі, головне, щоб усі були націлені на перемогу", – заявив Раванеллі.