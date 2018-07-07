Раванеллі: Розумію, що Арсенал-Київ не одразу зможе конкурувати з Динамо та Шахтарем

Головний тренер київського Арсенала Фабріціо Раванеллі поділився своїми враженнями від роботи в Україні.

"Я щасливий в Києві. Мені подобається це місто. Як тільки приїхав зрозумів, що українці – прекрасні люди. Мій син Лука, який грає в італійській Серії С, повинен приїхати на перший матч Арсеналу в сезоні.

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Розумію, що відразу ми не зможемо конкурувати з Шахтарем і Динамо – це гранди українського футболу, які на слуху у всій Європі. Мені поки складно сказати на якому рівні перебуваємо ми у порівнянні з іншими командами України. Ще не бачив їх у дії. Думаю, після кількох перших турів зможу зробити це", – сказав Раванеллі каналу Футбол 1.