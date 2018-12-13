Раванеллі: Неста обов'язково повинен очолити Лаціо

Колишній наставник Арсенала-Київ Фабріціо Раванеллі вважає, що легенда Мілана Алессандро Неста стане наступним тренером Лаціо.

"Гравці Перуджі повинні пишатися, що їх тренує Неста, він великий футболіст, який виграв все. Він працював із визначними наставниками і має досвід виступів на міжнародному рівні.

Неста володіє величезним досвідом, може навчити багатьох тренерів, які тренують вже 15 років. Він знає, що означає стати чемпіоном, він вміє будувати команду, яка буде вигравати.

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Коли він був у Лаціо, він вигравав. Він перемагав у Мілані, і навіть у збірній він здобував трофеї. Такий тренер матиме велике майбутнє і допоможе молодим футболістам.

Я хотів би бачити Несту в Перуджі якомога довше, але переконаний, що він незабаром повернеться до Лаціо, з яким завжди мав особливі стосунки. Якщо Перуджа підніметься у Серію А, можливо, він зможе залишитися довше, але його майбутнє в Лаціо", – цитує Раванеллі Corriere dello Sport.

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Нагадаємо, що Неста очолив Перуджу в травні минулого року. В нинішньому сезоні після 14-и турів Серії В команда знаходиться на 8-му місці, що дає право поборотися за вихід в Серію А.