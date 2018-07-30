Раванеллі: Не бачу нічого страшного в тому, що ми програли Шахтарю

Головний тренер Арсенала-Київ Фабріціо Раванеллі поділився враженнями після матчу 2-го туру УПЛ проти Шахтаря.

"Була досить важка гра. На даному етапі нам важко протистояти Шахтарю. У "гірників" фантастичні гравці, це дуже якісна команда. Не бачу нічого страшного в тому, що ми програли, адже між нами велика різниця у плані технічних та фізичних умінь і можливостей.

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Ми знаємо, що у домашній грі зі Львовом ми пропустили два дуже нефартові м’ячі. А сьогодні грали із Шахтарем, тому нам було важко. Але всі футболісти знають для чого ми працюємо і впевнені, що все буде добре.

Шахтар – команда рівня Ліги Чемпіонів, Арсенал, на сьогоднішній день, не може протистояти такій організованій команді", – цитує Раванеллі телеканал Футбол 1.

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