Раванеллі дебютував на чолі Арсенала з поразки від Волині

У товариському матчі Волинь – Арсенал сильнішою виявилась луцька команда. Фабріціо Раванеллі програв свій перший матч на чолі Арсенала.

У товариському поєдинку Волинь перемогла київський Арсенал завдяки дублю Яковлєва, який 2 голи провів з пенальті. Цей матч став дебютним для Фабріціо Раванеллі на посаді керманича київського клубу. Нагадаємо, італієць підписав з Арсеналом контракт на 1 рік.

Щоправда, офіційний сайт Арсенала не дає складу команди на цей матч та інших подробиць поєдинку.

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Товариський матч

Волинь – Арсенал-Київ – 2:1

Голи: Яковлєв, 22 (пен), 44 (пен) – ?, 56

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