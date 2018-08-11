Раванеллі: Чемпіонат почався з 3-го туру, перших двох матчів для мене не було

Головний тренер київського Арсенала Фабріціо Раванеллі заявив, що чемпіонат для нього стартував з 3-го туру.

"Я вважаю, що наш чемпіонат почався з 3-го туру, перших двох матчів для мене не було. У нас досить молода команда, молоді гравці, у яких не дуже багато досвіду, вони тільки вийшли в УПЛ. У матчі з Маріуполем ми домінували і дуже добре зіграли.



Олександрія – хороша команда з відмінним тренером, але я вважаю, що у нас є перспективи в матчі проти них", – сказав Раванеллі в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Арсенал-Київ заявив про довіру Раванеллі

Зауважимо, що Арсенал-Київ – Єдина команда УПЛ, яка не здобула очок у перших трьох турах чемпіонату. Підопічні Раванеллі займають останнє місце у турнірній таблиці УПЛ.