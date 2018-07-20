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Раванеллі: Часу для комплектації команди у нас було не так багато, як хотілося б

18:35 74 Читать на русском
Раванеллі: Часу для комплектації команди у нас було не так багато, як хотілося б
Фабріціо Раванеллі / sport1.de

Наставник Арсенала-Київ Фабріціо Раванеллі поділився думками щодо селекційної роботи киян та про завдання "канонірів" на майбутній сезон УПЛ.

"На жаль, часу для комплектації команди у нас було не так багато, як хотілося б. Тому про стовідсотковий кадровий потенціал команди говорити ще рано. Але ми сподіваємося, що навіть в цих умовах постараємося максимально готовими підійти до старту сезону в українській Прем'єр-лізі.

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Наше головне завдання зрозуміле – на етапі першого сезону зберегти місце в Прем'єр-лізі. Але однозначно ми будемо битися за очки в кожному матчі і постараємось бути в таблиці якомога вище.

Формат УПЛ? Я нова людина в українському футболі, тому поки що однозначно відповісти на це питання не зможу. Потрібно пройти половину чемпіонату і відчути всю його специфіку, щоб говорити про оптимальну кількість клубів в УПЛ", – розповів Раванеллі в коментарі Команда1.

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Фабріціо Раванеллі Фабріціо Раванеллі Арсенал-Київ Арсенал-Київ
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