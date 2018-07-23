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Раванеллі: Арсенал повинен додати у всіх компонентах гри

19:25 45 Читать на русском
Раванеллі: Арсенал повинен додати у всіх компонентах гри
Фабріціо Раванеллі (справа) / фото: ФК Львів

Наставник київського Арсенала Фабріціо Раванеллі поділився емоціями після поразки своєї команди від Львова в 1 турі УПЛ 2018/19.

"Ще перед цією першою офіційною грою я казав, що в нас є брак часу для того, щоб налагодити командні дії та належну взаємодію між гравцями. В цілому ж я повинен сказати, що задоволений тим, як мої гравці боролися впродовж всього матчу.

Арсенал-Київ – Львів – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Наш суперник виявився досить міцним, більш впевненим та сконцентрованим. На те, як закінчився матч вплинули необов’язкові помилки. Один з голів ми пропустили після того, як розвалилась наша стінка, а другий в результаті невеличкого рикошету від двох наших гравців.

Також відзначу, що я не мав змоги включити на гру декількох футболістів, контракти яких ще не повністю оформлені.

Ми зробимо належні висновки, тому що нам потрібно додавати у всіх компонентах гри", – цитує Раванеллі офіційний сайт Арсенала.

Україна1 тур

Арсенал-Київ - Львів: Неділя 22 липня 2018

Арсенал-Київ
Матч завершено
0 : 2
Львів
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Теги
Арсенал-Київ - Львів Арсенал-Київ Арсенал-Київ Фабріціо Раванеллі Фабріціо Раванеллі
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