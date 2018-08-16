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Раванеллі: Арсенал-Київ не був готовий до початку сезону 2018/19

17:22 1 Читать на русском
Раванеллі: Арсенал-Київ не був готовий до початку сезону 2018/19
Фабріціо Раванеллі / соцмережі

Головний тренер Арсенал-Київ Фабріціо Раванеллі поділився очікуваннями від матчу проти Чорноморця та прокоментував провальний старт сезону.

"Чорноморець добре грає, як і Олександрія. Футболісти прекрасно підготовлені не тільки технічно, а й фізично. Ми готуємося до матчу і будемо працювати над тим, щоб свого суперника переважити в цих аспектах.

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Нам потрібно поліпшити команду, адже з початку сезону вона ще не була готова до чемпіонату. Тому потрібно над цим ще працювати і виправляти ситуацію", – сказав Раванеллі в ефірі каналу Футбол 1.

Арсенал-Київ за 4 тури ще не набрав жодного очка і йде на останній сходинці в турнірній таблиці УПЛ.

"Якби я прагнув шалених заробітків, залишався б працювати в Ювентусі", – Раванеллі розповів про життя в Україні

Україна5 тур

Арсенал-Київ - Чорноморець: П'ятниця 17 серпня 2018

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Арсенал-Київ Арсенал-Київ Фабріціо Раванеллі Фабріціо Раванеллі Арсенал-Київ - Чорноморець
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