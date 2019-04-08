Рауль здобув свій перший трофей у тренерській кар'єрі

Легендарний нападник, а нині наставник Реала U-18 Рауль Гонсалес тріумфував у якості головного тренера.

Головний тренер Реала U-18 Рауль Гонсалес зі своїми підопічними переміг у юніорській лізі чемпіонату Іспанії.

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"Що за неймовірний сезон провели ці хлопці. Я на сьомому небі від щастя, що є частиною цього колективу", – написав Рауль в instagram.

Нагадаємо, для 41-річного Гонсалеса це перший досвід на тренерському містку.

За свою ігрову кар'єру Рауль 16 років захищав кольори мадридців. В 2015-му фахівець завершив кар'єру гравця та почав відвідувати тренерські курси.

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