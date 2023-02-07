Лідс, який нещодавно звільнив Джессі Марша, знову звернув увагу на Рауля. "Павичі" хотіли запросити тренера Реала Кастільї ще рік тому, однак зазнали невдачі. Не вийшло й зараз – 45-річний іспанець відхилив пропозицію, повідомляє AS.

Також до Рауля Гонсалеса проявляли інтерес представники Прімери і клуби Бундесліги – Шальке з Айнтрахтом Франкфурт. Однак відхід посеред сезону не входить у плани легенди "вершкових". Наставник хоче вивести молодіжку Реала в Сегунду. У своїй підгрупі Кастілья посідає друге місце, відстаючи від Алькоркона на 2 очки.

Нагадаємо, знаменитий бомбардир Реала очолює молодіжну команду "вершкових" з 2019 року. Під його керівництвом Реал U-19 виграв Юнацьку лігу УЄФА 2019/20. Раніше повідомлялося, що головною метою Рауля є посада головного тренера першої команди.

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