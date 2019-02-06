Рауль Ріанчо та Ротань були присутні на матчі Динамо та Нью-Інгленд Революшн

Екс-асистент головного тренера Динамо Рауль Ріанчо та колишній хавбек "біло-синіх" Руслан Ротань на власні очі бачили поразку киян у сьогоднішньому матчі.

Екс-асистент Реброва Рауль Ріанчо, який встиг попрацювати головним тренером Спартака після відходу з київського клубу, завітав на матч Динамо проти Нью-Інгленд Революшн (1:3), який нещодавно закінчився.

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До слова, іспанський фахівець вже вдруге присутній на матчі Динамо під час зборів в Іспанії. Вчора Рауля було помічено на зустрічі киян з Естерсундом (0:0).

Також на поєдинку був помічений Руслан Ротань, який спостерігав за тим, що відбувається на футбольному полі з трибун. Зазначимо, що Ротань нещодавно став головним тренером молодіжної збірної України. Вочевидь, Руслан на матчі переглядав молодих "динамівців".

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