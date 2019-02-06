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Рауль Ріанчо та Ротань були присутні на матчі Динамо та Нью-Інгленд Революшн

18:58 504 Читать на русском
Рауль Ріанчо та Ротань були присутні на матчі Динамо та Нью-Інгленд Революшн
Рауль Ріанчо / фото: О. Осипов

Екс-асистент головного тренера Динамо Рауль Ріанчо та колишній хавбек "біло-синіх" Руслан Ротань на власні очі бачили поразку киян у сьогоднішньому матчі.

Екс-асистент Реброва Рауль Ріанчо, який встиг попрацювати головним тренером Спартака після відходу з київського клубу, завітав на матч Динамо проти Нью-Інгленд Революшн (1:3), який нещодавно закінчився.

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До слова, іспанський фахівець вже вдруге присутній на матчі Динамо під час зборів в Іспанії. Вчора Рауля було помічено на зустрічі киян з Естерсундом (0:0).

Також на поєдинку був помічений Руслан Ротань, який спостерігав за тим, що відбувається на футбольному полі з трибун. Зазначимо, що Ротань нещодавно став головним тренером молодіжної збірної України. Вочевидь, Руслан на матчі переглядав молодих "динамівців".

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Динамо - Нью-Інгленд Революшн: Середа 06 лютого 2019

Динамо
Матч завершено
1 : 3
Нью-Інгленд Революшн
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Теги
Нью-Інгленд Революшн Нью-Інгленд Революшн Динамо Динамо Товариські матчі Рауль Ріанчо Рауль Ріанчо Руслан Ротань Руслан Ротань Динамо - Нью-Інгленд Революшн
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