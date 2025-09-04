Ангелос Постекоглу може замінити Еріка Тен Хага на чолі Байєра.

Колишній головний тренер Тоттенгема Ангелос Постекоглу може стати новим наставником Байєра після звільнення Еріка Тен Хага. Як інформує Sky Sport Germany, австралійський фахівець увійшов до списку кандидатів на посаду головного тренера "фармацевтів".

Леверкузенці розглядають кілька варіантів, у тому числі екс-форварда Реала Рауля, і рішення поки не прийнято. Очікується, що керівництво визначиться до кінця тижня. До списку потенційних кандидатів також входять Марко Розе та Едін Терзіч.

Нагадаємо, що Ерік тен Хаг був звільнений після 2-го туру Бундесліги.

