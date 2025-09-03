Рауль може стати новим головним тренером Байєра, інформує Marca. Повідомляється, що у іспанця є два конкуренти з досвідом роботи в Бундеслізі – Едін Терзіч та Марко Розе. Згідно з джерелом, боси "фармацевтів" визначаться з призначенням нового тренера не раніше кінця цього тижня.

Рауль очолював молодіжну команду Реала протягом 6 років і покинув її в травні цього року. Повідомлялося, що він розчарований президентом клубу Флорентіно Пересом, адже саме він претендував на посаду головного тренера першої команди. Однак Перес вважав за краще запросити Хабі Алонсо з Байєра.

Терзіч очолював дортмундську Борусію з 2022 по 2024 рік і дійшов з нею до фіналу Ліги чемпіонів. Останнім клубом Розе був РБ Лейпциг, де він працював з 2022 року по 2025-й.

