Рац: Шахтар пройде Інтер та зіграє у фіналі зі Севільєю

"Дивився матч Севільї з Манчестер Юнайтед, було цікаво, хто буде суперником Шахтаря у фіналі. Севілья – вже експерт у цьому турнірі. Вони багато разів поспіль вигравали Лігу Європи, вони знають, як себе поводити.

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Вчора у Манчестер Юнайтед було багато шансів, щоб виграти. Севілья – не найкращий суперник, але до цього Шахтар повинен потрапити в фінал. Донеччани дуже сильна команда, яка може обігравати Інтер, хоча це звучить голосно. Це моє бажання, але я дивлюся, як виглядає Шахтар наразі, як вони зіграли з Вольфсбургом і Базелем. Звичайно, це команди не рівня Інтера, але Шахтар грає достойно. У них є сили, щоб проходити міланців.

За підбором гравців Шахтар точно не поступається Інтеру – у них футболісти топ-рівня. Вони вже довели свої якості, багато хто з них може грати в будь-якій команді Європи. Мені подобається, що Шахтар грає як команда", – цитує слова Раца ТК Футбол.

Нагадаємо, Матч Інтер – Шахтар пройде сьогодні, 17 серпня, в Дюссельдорфі. Початок – о 22:00 за Києвом. Переможець поєдинку у фіналі Ліги Європи зіграє проти Севільї. Ця гра відбудеться в Кельні 21 серпня.

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