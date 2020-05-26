Рац: Рівних Шахтарю в Україні немає вже давно

Колишній захисник Шахтаря та збірної Румунії Разван Рац зізнався, що для нього означають виступи за український клуб.

"Шахтар – у моїй ДНК, у моїй крові, і так буде завжди! Ще маю фразу, що це не клуб, а стиль життя. Це команда, в яку мріють прийти і ніхто не хоче її покидати. Я так вважаю.

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Я з повагою ставлюся до інших клубів, але рівних Шахтарю в Україні немає вже дуже давно. 15-16 років це з відривом найкраща команда в країні. Свого часу ми досягли успіху і Європі, і я вважаю, що колись хлопці можуть це досягнення навіть перевершити.

Чемпіонат протягом останніх років теж змінився: є команди, скажімо так, без великих традицій. Немає низки клубів, які додавали турніру духу боротьби: Металіст, донецький Металург, Карпати того часу... А все це важливі складові для зростання і, як наслідок, великих результатів на євроарені. Рівень чемпіонату мусить підніматися", – цитує Раца офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Рац виступав за Шахтар з 2003 по 2013 рік, за цей період Разван зіграв 253 матчі, в яких забив 7 голів і віддав 34 асисти. Після закінчення контракту з "гірниками" румун перейшов у Вест Хем, за який зіграв 15 матчів. Згодом Рац виступав за Райо Вальєкано, ПАОК і Полі Тімішоару.

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