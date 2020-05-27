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Рац має одну проблему, яка заважає стати тренером – екс-гравець Шахтаря бачить себе в іншій ролі

08:00 923 Читать на русском
Рац має одну проблему, яка заважає стати тренером – екс-гравець Шахтаря бачить себе в іншій ролі
Разван Рац / Сайт Шахтаря

Колишній захисник Шахтаря Разван Рац зізнався, що тренерська діяльність йому не до душі.

"У мене є мінус – терпіння. Його надто мало, і через це мені було б дуже важко стати тренером. А наставник, який не готовий чекати і хоче, щоб все вийшло відразу, навряд чи досягне успіху.

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Мені підходить адміністративна робота. Безумовно, хочеться бути поряд з футболом, тому що мені це близько. Свого часу закінчив факультет по спортменеджменту і кілька курсів за тією ж спеціальністю. А взагалі оптимально бути в менеджменті клубу і в той же час тренуватися з хлопцями, але складно сказати, наскільки це в принципі можливо", – цитує Раца офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, останнім клубом 38-річного румуна була Полі Тімішоара, яку він покинув у 2018-му.

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