"Ухвалили рішення. Був довгий процес розслідування цієї справи. Комітет етики займався цим. Він ідентифікував, що це було з боку лави запасних футбольного клубу Десна. Потім було питання визначення конкретної особи, хто б це міг бути. Вони прийшли висновку після ряду накладань звуку і відео, що це був тренер воротарів Десни Юрій Овчаров.

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Надіслали відповідний висновок Десні, але клуб заперечив, що це Овчаров. Вважає, що немає достатніх підстав. Ми заслухали позицію комітету на минулому засіданні. Звернулися до експертного центру МВС України з проханням провести експертизу, порівняти голос Овчарова з цим відеофрагментом.

На жаль, комплексну експертизу МВС не вдалося зробити, тому що дуже короткий запис – це три секунди цієї фрази расистського характеру. Але при цьому у мотивувальній частині висновку експерт МВС говорить, що є ознаки схожості голосу Овчарова з тим, що на записі.

Це тільки надало комфортну впевненість членів КДК, що це все ж таки представники Десни, а саме Овчаров. Тому ухвалили рішення покарати футбольний клуб Десна і Овчарова. З огляду на те, що тренер жодного разу не притягувався до відповідальності за неналежну поведінку, було ухвалено рішення про його відсторонення на 5 матчів. А накладання фінансового штрафу на футбольний клуб Десна у розмірі 150 тисяч гривень", – зазначив Грищенко у коментарі Профутбол Digital.

Нагадаємо, у компенсований час поєдинку 14-го туру УПЛ між футболістами Зорі та Десни сталась сутичка після фолу Калітвінцева на Шахабі. Під час конфлікту прозвучала фраза "виродків понабирали, бл**ь, чорнож***х".

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