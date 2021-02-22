Десна надіслала офіційний лист в комітет етики та чесної гри УАФ щодо скандального епізоду, який трапився у матчі минулого туру проти Зорі.

Десна стверджує, що категорично не погоджується із твердженням Зорі, що вигуки напряму стосувались гравців луганського клубу і звучали від чернігівців, повідомляє Профутбол.

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"Це твердження викликає сумніви, тому що ні під час ігрового епізоду, ні після матчу ніхто з представників Зорі не висловлював свої претензії. Більш того, ніхто навіть не спитав – ні на полі, ні поза його межами – ні футболісти, ні тренери, ні співробітники клубу. Після матчу всі спокійно спілкувалися з колегами з нашого клубу.

Переглянувши всі можливі відеозаписи і опитавши всіх присутніх на матчі, ми з'ясували, що серед офіційних осіб матчу, які мали право бути присутніми на лавці запасних, ніхто не озвучував розтиражовану у ЗМІ фразу", – йдеться у листі Десни.

Нагадаємо, у компенсований час поєдинку 14-го туру УПЛ між футболістами Зорі та Десни сталась сутичка після фолу Калітвінцева на Шахабі. Під час конфлікту прозвучала фраза "виродків понабирали, бл**ь, чорнож***х".

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