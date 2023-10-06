Справа вінгера Реала Вінісіусом Жуніором не вщухає. Іспанія бурхливо реагує на свідчення бразильця в суді.

Напередодні зірка Реала дав свідчення у справі щодо расистської поведінки фанатів Валенсії під час матчу 35-го туру чемпіонату Іспанії 2022/23. Вінісіус стверджував, що його ображав весь стадіон, хоча було встановлено, що протиправні дії вчинили лише кілька уболівальників Валенсії.

"Ми вимагаємо публічного спростування": клуб Яремчука звинуватив зірку Реала у брехні

Клуб Романа Яремчука вже офіційно відреагував, а тепер настала черга ЗМІ. Тут дипломатії було менше. Валенсійське видання Superdeporte дало вінгеру збірної Бразилії жорстку відповідь.

Останній випуск газети вийшов із промовистим фото. На першій шпальті зобразили Вінісіуса в образі Піноккіо. "Вінісіус довів свою брехню до межі", – журналісти Superdeporte обурені висловами вінгера збірної Бразилії та звинувачують його у неправдивих свідченнях.

Нагадаємо, у травні матч Валенсія – Реал переривали через образи Вінісіуса. Тоді фанати імітували мавп'ячі вигуки, бразилець отримав червону картку, а "кажани" виграли з рахунком 1:0.