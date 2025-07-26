Кевін поскаржився після матчу з Бешикташем на расистські образи, які отримав від турецьких уболівальників в Instagram. Виявилося, що одним з розлючених фанатів був член конгресу Бешикташа.

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Член конгресу клубу відрізняється від звичайного вболівальника тим, що сплачує внески, купує сезонні абонементи і має право брати участь у виборах клубного президента. Бешикташ опублікував офіційну заяву, в якій повідомив про початок дисциплінарного розслідування щодо порушника з метою його виключення.

"Людина, яка надсилала расистські та сповнені ненависті повідомлення футболісту донецького Шахтаря Кевіну, на жаль, є членом нашого конгресу. Його поведінка не має нічого спільного з цінностями Бешикташа. У зв'язку з цим клуб ініціював дисциплінарне провадження з метою його виключення", – йдеться в заяві "орлів".

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