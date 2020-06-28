Расінг – Альбасете – відео голів та огляд матчу, в якому Зозуля заробив пенальті і вилучення для суперника

У черговому матчі Сегунди Альбасете Романа Зозулі на виїзді здолав Расінг. Одним з героїв поєдинку став саме українець. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Український легіонер Альбасете Роман Зозуля з'явився на полі зі стартових хвилин і став одним з творців перемоги своєї команди. В середині першого тайму він поборовся з Арістоте Нкака і змусив останнього сфолити. Для захисника суперників жовта картка стала другою і "механічний сир" більшу половину зустрічі провів у більшості.

Алькоркон Мякушка здолав Альмерію і впритул наблизився до зони плей-офф

Під кінець тайму українець заробив пенальті, який, однак, вкрай невдало виконав Педро, пробивши повз ворота. А вже у доданий час гості пропустили. По перерві Альбасете зумів скористатись чисельною перевагою і дотис суперника, забивши два голи.

Як наслідок, Расінг і надалі залишається останнім, натомість Альба піднялась на шістнадцяту сходинку.

Альбасете здолав Расінг і відірвався від зони вильоту – Зозуля оформив годину гри в більшості та заробив пенальті