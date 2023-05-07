Колишній нападник Динамо Артем Мілевський вирішив поглузувати з росіян, які позбавлені багатьох вже звичних для нас речей.

Мілевський у своєму Instagram виклав світлину з McDonald's, а в дописі вирішив підколоти росіян, які вже рік не можуть поїсти в найпопулярнішому фастфуді.

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"Суботні вайби... Рашка, мак прислати?", – написав Артем, маючи явно задоволений вигляд.

Нагадаємо, що компанія McDonald's покинула російський ринок у травні минулого року. Росіяни спробували замінити ресторан вітчизняним аналогом "Вкусно и точка", але, як завжди, облажались.

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