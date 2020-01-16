toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
АНДРІЙ ЛУНІН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ КАРПАТИ

Рашфорд зазнав пошкодження у матчі Кубка Англії і ризикує пропустити битву проти Ліверпуля

13:14 484 Читать на русском
Рашфорд зазнав пошкодження у матчі Кубка Англії і ризикує пропустити битву проти Ліверпуля
Маркус Рашфорд / Reuters

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд провів лише 15 хвилин у грі 1/32 фіналу Кубка Англії проти Вулверхемптона (1:0).

 

Англієць у середині другого тайму замінив Деніела Джеймса, однак незабаром зазнав пошкодження і був змушений поступитися місцем Джессі Лінгарду.

Манчестер Юнайтед мінімально здолав Вулверхемптон і вийшов до 1/16 фіналу Кубка Англії

"Так, моє рішення випустити Маркуса призвело до негативних наслідків, але іноді це потрібно прийняти. Ми проведемо обстеження в найближчі дні – подивимося, чи буде він готовий до неділі. Він не міг бігти, оскільки мав проблеми зі спиною упродовж гри, а потім отримав ще один удар. Це йому точно не допомогло", – наводить слова головного тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннара Сульшера ВВС.

Клопп анонсував повернення одразу трьох гравців напередодні матчу з Манчестер Юнайтед

Нагадаємо, вже 19 січня "червоні дияволи" поїдуть в гості до Ліверпуля в рамках 23 туру АПЛ.

blog_ava
Ліверпуль готовий побити свій трансферний рекорд заради Хаверца
11:48
8238
Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Маркус Рашфорд Маркус Рашфорд Манчестер Юнайтед - Вулверхемптон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Кравець офіційно повернувся в Луго
    Іспанія — 15 січ2169 Кравець офіційно повернувся в Луго
3
год
:
57
хв
Парма
22:15
Рома
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук