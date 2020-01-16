Рашфорд зазнав пошкодження у матчі Кубка Англії і ризикує пропустити битву проти Ліверпуля

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд провів лише 15 хвилин у грі 1/32 фіналу Кубка Англії проти Вулверхемптона (1:0).

Англієць у середині другого тайму замінив Деніела Джеймса, однак незабаром зазнав пошкодження і був змушений поступитися місцем Джессі Лінгарду.

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"Так, моє рішення випустити Маркуса призвело до негативних наслідків, але іноді це потрібно прийняти. Ми проведемо обстеження в найближчі дні – подивимося, чи буде він готовий до неділі. Він не міг бігти, оскільки мав проблеми зі спиною упродовж гри, а потім отримав ще один удар. Це йому точно не допомогло", – наводить слова головного тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннара Сульшера ВВС.

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Нагадаємо, вже 19 січня "червоні дияволи" поїдуть в гості до Ліверпуля в рамках 23 туру АПЛ.