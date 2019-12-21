Рашфорд влаштував справжнє Різдво для незаможних – вчинок дня

Нападник англійського Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд разом із матір'ю взяв участь у різдвяній акції #InTheBox, яку ж сам і організував раніше.

Молодий форвард розвіз 1200 різдвяних подарунків по притулках для бездомних. Він зі своєю мамою навідався до трьох найбільших пристановищ Манчестера.

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"Я пишаюся тим, звідки я родом. А також тим, наскільки багато в нашому місті небайдужих людей. Я неймовірно щасливий і вдячний усім за всю ту підтримку від кожного, хто допоміг акції #InTheBox зробити світ кращим", – написав Рашфорд у своєму Instagram.

До слова, в нинішньому сезоні 22-річний англієць провів 23 матчі в усіх турнірах, у яких забив 14 м'ячів.