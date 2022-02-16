Вихованець "червоних дияволів" у Twitter відреагував на публікацію інсайдера Крістіана Фалька, який написав про конфлікт англійських гравців з Кріштіану Роналду.

Розкішний гол Роналду у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Брайтон – 2:0

"Тепер ми вигадуємо на ходу? Будь ласка, перестаньте шукати суперечки", – написав Рашфорд. "Неправда. І ти це знаєш", – наполіг на своєму Фальк.

Нагадаємо, вчора МЮ з голом Роналду обіграв Брайтон (2:0) і принаймні тимчасово повернувся в зону Ліги чемпіонів.

Роналду – шанс МЮ на миттєвий успіх, але камбек може нівелювати роботу Сульшера і стати проблемою для Погба