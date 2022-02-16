Рашфорд влаштував розбірки у соцмережах через чутки про конфлікт з Роналду – автор наполягає на своєму
21:13 - Читать на русском
Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд спробував публічно захистити команду.
Вихованець "червоних дияволів" у Twitter відреагував на публікацію інсайдера Крістіана Фалька, який написав про конфлікт англійських гравців з Кріштіану Роналду.
Розкішний гол Роналду у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Брайтон – 2:0
"Тепер ми вигадуємо на ходу? Будь ласка, перестаньте шукати суперечки", – написав Рашфорд. "Неправда. І ти це знаєш", – наполіг на своєму Фальк.
Нагадаємо, вчора МЮ з голом Роналду обіграв Брайтон (2:0) і принаймні тимчасово повернувся в зону Ліги чемпіонів.
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