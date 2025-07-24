Маркус Рашфорд офіційно став гравцем Барселони – англієць приєднався на правах річної оренди з опцією викупу влітку 2026 року за 35 мільйонів євро. 27-річний нападник, який втратив місце в Манчестер Юнайтед і другу половину минулого сезону провів у Астон Віллі, сподівається відродити кар’єру в Ла Лізі.

Барселона офіційно оголосила про перехід Рашфорда

У розмові з пресою Рашфорд окремо відзначив свого нового партнера – Ламіна Ямаля.

"Він дуже особливий талант. Минулого сезону він, на мою думку, був одним із провідних гравців світу – якщо не найкращим. Усі хочуть грати з найкращими, і в цьому складі багато талановитих хлопців. Я щасливий і нетерпляче чекаю, коли вийду з ними на поле. Можливо, я зможу їм допомогти, і точно – вони допоможуть мені. Це буде цікаво", – цитує Рашфорда GOAL.

Форвард також поділився своїми очікуваннями від нового етапу кар’єри: "Я знаю себе – моя найсильніша риса полягає в тому, що я вмію адаптуватися до обставин на полі, особливо під час гри. У мене немає страху. Думаю, з часом усе стане на свої місця. Я прагну якнайшвидше заграти й показати свої сильні сторони. Хочу також краще зрозуміти клуб, фанатів, культуру – мені цікаво все, не лише гра".

Рашфорд дебютував за Манчестер Юнайтед у 2016-му у віці 18 років. Загалом він провів 426 матчів і забив 138 голів, але втратив форму й поступово випав з планів Рубена Аморіма, що призвело до зміни клубу.

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