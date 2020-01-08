Рашфорд у Манчестер Сіті забивав би по 40 голів за сезон, – колишній гравець "містян" поспівчував зірці Юнайтед

Екс-захисник Манчестер Сіті Майка Річардс оцінив потенціал форварда Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда.

"Мені трохи шкода Рашфорда, тому що якби він був у Сіті, то забивав би по 40 голів за сезон. Очевидно, що їхні контратаки з Марсьялем, Джеймсом і Лінгардом виглядають добре.

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Однак часом контратаки не працюють. Подивіться на півзахист Ман Сіті і порівняйте з Юнайтед – я не хочу нікого образити, але перший варіант для Кевіна де Брюйне – це просування вперед. Коли ж я дивлюсь гру Юнайтед, то це завжди занадто безпечно, це виглядає так: "Я не хочу сьогодні помилитися". Подивіться на півзахисників Сіті, для них першочергове завдання – гра вперед", – цитує Річардса Goal.

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До слова, сезон 2019/20 вже став найрезультативнішим у кар'єрі Рашфорда – 15 голів і 6 асистів у 25 матчах.