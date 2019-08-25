Рашфорд став жертвою расистів після незабитого пенальті у ворота Крістал Пелас

Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд зазнав расистських образ у соцмережах.

Нападник не забив пенальті в програному матчі з Крістал Пелас (1:2), за що фанати почали ображати футболіста в Twitter.

Сенсаційна поразка Манчестер Юнайтед від Крістал Пелас у відеоогляді матчу – 1:2

Додамо, що в аналогічній ситуації на тижні опинився півзахисник Поль Погба, що стало приводом для керівництва соціальної мережі провести зустріч з адміністрацією Манчестер Юнайтед.

Головний тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер вже прокоментував інцидент: "Ми вже говорили про це раніше. Нам потрібно це зупинити. Мені нічого сказати – просто немає слів.

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Ми продовжуємо проводити всі ці кампанії "ні расизму", а вони продовжують ховатися під вигаданими іменами. Просто божевілля, що ми говоримо про це в 2019 році", – цитує Сульшера ВВС.