Рашфорд спрогнозував своє повернення на футбольне поле

Нападник збірної Англїі Маркус Рашфорд, попри прогнози лікарів та тренера, вірить у швидке одужання.

Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд намагатиметься зробити все для того, аби якнайшвидше відновитись від травми.

"Я повернусь до кінця сезону і, сподіваюсь, допоможу своїй команді пробитися в топ-4", – написав 22-річний нападник збірної Англії на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

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Нагадаємо, лікарі манкуніанців, після ретельного огляду, виявили у 22-річного нападника серйозне ушкодження спини, через яке він може пропустити 2-3 місяці – Маркус зазнав травми у кубковому поєдинку проти Вулверхемптона та був замінений на 16-й хвилині. А головний тренер "червоних дияволів" Уле Гуннар Сульшер вже готується до того, що команді доведеться до кінця сезону обходитись без послуг Рашфорда.

У поточному сезоні АПЛ футболіст провів 22 матчі, в яких відзначився 14-ма голами та 5-ма асистами.

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