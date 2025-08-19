Форвард Барселони Маркус Рафшорд взяв участь в опитуванні від іспанського видання.

– Яке ваше улюблене іспанське слово?

– Команда. (Equipo)

– Хто найсмішніший гравець у роздягальні?

– Гаві.

– Чи жартував з вами хтось, як з новачком?

– Ні, ще ні. Сподіваюся, що ні.

– Яке значення має ваше святкування?

– Це просто менталітет.

– Хто найкраще одягнений гравець у команді?

– Кунде, можливо.

– Хто, на вашу думку, найнедооціненіший гравець Барси?

– Це складно; вони всі дуже хороші. Але за те, що він робить для команди, я думаю, це Френкі.

– Хто найталановитіший гравець, з яким ви грали?

– Ламін.

– Кому б ви дали "Золотий м'яч"?

– Ламіну, Рафіньї чи Дембеле. Усі троє заслуговують на це; у них був дуже, дуже хороший сезон.

– Що ви оберете: перемогу в Лізі чемпіонів з Барсою чи чемпіонат світу з Англією?

– Обидва варіанти

– Який захисник ускладнив вам життя на полі?

– Поки що, я думаю, ван Дейк.

– Яке найкраще рішення ви ухвалили у своїй кар'єрі?

– Гра у футбол.

– Що ви думаєте, коли бачите це фото (прим. дитяча фотографія Рашфорда у формі Барселони)?

– Це хороший Photoshop. Це щось нове, знаєте. Це захопливо, і я з нетерпінням чекаю на те, що буде далі, – цитує Рашфорда Diario Sport.

