Рашфорд розкрив загадку дитячого фото у формі Барселони – нападник назвав трьох фаворитів на "Золотий м'яч"
Форвард Барселони Маркус Рафшорд взяв участь в опитуванні від іспанського видання.
– Яке ваше улюблене іспанське слово?
– Команда. (Equipo)
– Хто найсмішніший гравець у роздягальні?
– Гаві.
– Чи жартував з вами хтось, як з новачком?
– Ні, ще ні. Сподіваюся, що ні.
– Яке значення має ваше святкування?
– Це просто менталітет.
– Хто найкраще одягнений гравець у команді?
– Кунде, можливо.
– Хто, на вашу думку, найнедооціненіший гравець Барси?
– Це складно; вони всі дуже хороші. Але за те, що він робить для команди, я думаю, це Френкі.
– Хто найталановитіший гравець, з яким ви грали?
– Ламін.
– Кому б ви дали "Золотий м'яч"?
– Ламіну, Рафіньї чи Дембеле. Усі троє заслуговують на це; у них був дуже, дуже хороший сезон.
– Що ви оберете: перемогу в Лізі чемпіонів з Барсою чи чемпіонат світу з Англією?
– Обидва варіанти
– Який захисник ускладнив вам життя на полі?
– Поки що, я думаю, ван Дейк.
– Яке найкраще рішення ви ухвалили у своїй кар'єрі?
– Гра у футбол.
– Що ви думаєте, коли бачите це фото (прим. дитяча фотографія Рашфорда у формі Барселони)?
– Це хороший Photoshop. Це щось нове, знаєте. Це захопливо, і я з нетерпінням чекаю на те, що буде далі, – цитує Рашфорда Diario Sport.
