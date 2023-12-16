Англійський форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд тренується в основній обоймі "червоних дияволів" напередодні матчу АПЛ проти Ліверпуля.

Лідер Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд пропустив матч шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Баварії (0:1) через норовірус. Про це пише видання Daily Mail.

Тен Хаг назвав нову ціль Манчестер Юнайтед після провалу в Лізі чемпіонів

Повідомляється, що англієць вже відновився і повернувся до тренувань з "червоними дияволами", готуючись до майбутнього матчу АПЛ проти Ліверпуля.

Манчестер Юнайтед завершив єврокубкові виступи в цьому сезоні. Підопічні Еріка Тен Хага посіли четверте місце на груповому етапі Ліги чемпіонів.

В англійській Прем'єр-лізі "червоні дияволи" посідають шосту сходинку турнірної таблиці, маючи в своєму активі 27 турнірних пунктів після 16 зіграних матчів. Наступну гру підопічні Тен Хага проведуть вже завтра, 17 грудня проти Ліверпуля.

Манчестер Юнайтед вилетів з єврокубків після поразки від Баварії, посівши останнє місце в групі Ліги чемпіонів