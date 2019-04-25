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Рашфорд: Проблеми Манчестер Юнайтед – у відсутності бажання битись за команду

09:30 153 Читать на русском
Рашфорд: Проблеми Манчестер Юнайтед – у відсутності бажання битись за команду
Маркус Рашфорд / Фото Daily Advent

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд поділився враженнями від поразки (0:2) у матчі проти Манчестер Сіті.

 
Бернарду Сілва 54’
Лерой Сане 66’
54’ Бернарду Сілва
66’ Лерой Сане

"Сьогодні МЮ грав не так, як повинен, і це неправильно. Потрібно як мінімум наполегливо працювати і повністю викладатися заради уболівальників, заради клубу і заради себе.

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Нам коштувало величезних зусиль опинитися там, де ми зараз, але ми не граємо, як в січні, і це розчаровує. Знаємо, в чому проблеми – в менталітеті та бажанні битися за команду.

Забудьте про топ-4 і Лігу чемпіонів. Такий матч не можна програвати. Це зрозуміло будь-якому вболівальнику МЮ. Нам потрібно у всьому розібратися і почати грати так, як ми вміємо.

Ми ніколи не критикуємо один одного, але нам всім потрібно подивитися правді в очі. Потрібно постаратися, щоб кожен з нас став кращим", – цитує Рашфорда BBC.

Після 35-ти турів АПЛ Манчестер Юнайтед посідає 6-ту сходинку турнірної таблиці АПЛ, маючи в активі 64 очки.

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Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд Маркус Рашфорд Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті
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