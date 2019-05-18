Рашфорд призупинив перемовини про новий контракт із Манчестер Юнайтед

Нападник англійського Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд вирішив зачекати з продовженням контракту з клубом.

Молодий форвард наразі не хоче підписувати нову угоду з МЮ, повідомляє The Sun.

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За інформацією видання, Рашфорд прагне переконатися, що "червоні дияволи" рухаються у правильному напрямку після провального минулого сезону. МЮ хоче підписати з англійським нападником контракт на 2 роки. Чинна угода Рашфорда з манкуніанцями діє до літа 2020 року. Юнайтед також має опцію продовження співпраці ще на рік.

У сезоні 2018/19 Маркус Рашфорд провів 33 матчі в АПЛ, у яких забив 10 м'ячів і віддав 6 результативних передач.

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