Нападник Маркус Рашфорд вперше за 2 місяці займався у загальній групі, про що повідомив головний тренер Уле Гуннар Сульшер у коментарі офіційному сайту клубу.

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Зірка "червоних дияволів" робив операцію на травмованому плечі. Востаннє він виходив на поле у фіналі Євро-2020, який закінчився для Англії трагедією. Саме Рашфорд був одним з трьох невдах серії пенальті.

Додамо, що завтра (2 жовтня) Манчестер Юнайтед зіграє проти Евертона в рамках АПЛ, а потім буде двотижнева перерва на збірні.

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