Маркус Рашфорд поступово освоюється у Барселоні після свого переходу. Минулого місяця він на правах оренди залишив Манчестер Юнайтед, а наступного літа каталонці матимуть опцію викупу контракту англійця.

Рашфорд розкрив загадку дитячого фото у формі Барселони – нападник назвав трьох фаворитів на "Золотий м'яч"

У розмові з виданням SPORT форвард розповів, як його зустріли партнери по команді: "Коли вони жартують один з одним, вони називають мене "солоденький". Я не знаю, що це означає, але смішно, коли вони звертаються так. Вони знають, що я намагаюся вчити іспанську. Думаю, для мене важливо вивчити мову якомога швидше. Це стимулює. Ти завжди вчишся, і це добре".

Свій офіційний дебют за Барселону Рашфорд провів у матчі проти Мальорки, вийшовши на заміну на 21 хвилину. Каталонці перемогли 3:0 у стартовій грі Ла Ліги.

Барселона стартувала зі скандальної перемоги над Мальоркою – балеарці залишились вдев'ятьох до перерви, дебют Рашфорда