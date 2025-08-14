Головний тренер Барселони Гансі Флік має невеличкі проблеми зі складом перед стартом Ла Ліги.

Барселона влітку здійснила декілька трансферів, утім, через фінансові проблеми досі не зареєстрували гравців.

Барселона отримала відповідь від медкомісії щодо травми тер Штегена, на кону – заявка Гарсії

Як повідомляє Marca, оскільки тривалу відсутність тер Штегена підтвердила медична комісія, "кулес" зможе заявити на перший тур нового голкіпера Жоана Гарсію. Утім, Маркус Рашфорд пропустить старт сезону. Англійського нападника, Войцеха Щенсни, Жерара Мартіна, Ектора Форта та Руні Барджі "блаугранас" не зареєструє. А, отже, Гансі Флік не зможе на них розраховувати.

Нагадаємо, що Барселона зіграє проти Мальорки у суботу, 16 серпня. Початок матчу о 20:30 за київським часом.

