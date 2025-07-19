Барселона просувається в переговорах щодо трансферу Маркуса Рашфорда – 27-річний форвард Манчестер Юнайтед може змінити клуб вже найближчим часом, повідомляє The Athletic. Каталонці зробили офіційну пропозицію через посередників – йдеться про оренду на сезон із правом викупу. Манчестер Юнайтед погодився на таку модель, і наразі сторони перебувають на завершальному етапі перемовин.

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Тренер Барселони Ганс-Дітер Флік уже поспілкувався з Рашфордом і схвалив його трансфер. Німецький наставник наголошував раніше, що клуб потребує підсилення на лівому фланзі атаки – в умовах складної фінансової ситуації оренда виглядає як оптимальне рішення.

Рашфорд провів другу половину минулого сезону в оренді в Астон Віллі, де відзначився 4 голами в 17 матчах. Під кінець кампанії отримав травму підколінного сухожилля, через яку пропустив останні тури АПЛ.

Маркус входить до числа найбільш високооплачуваних гравців Манчестер Юнайтед – зарплата гравця складає понад 384 тисячі євро на тиждень. Під час оренди в Астон Віллі клуб із Бірмінгема покривав три чверті зарплати, а також бонуси за результат.

Раніше повідомлялось, що Рашфорд віддає перевагу саме Барселоні. Його брат і агент Двейн Мейнард приїжджав у Каталонію на переговори, а спортивний директор "блаугранас" Деку стежив за ситуацією вже давно.

Цього літа Барселона вже намагалась підписати Ніко Вільямса, однак той продовжив контракт з Атлетіком до 2035 року. Також клуб безрезультатно звертався до Ліверпуля щодо Луїса Діаса. Тепер головною метою став саме Рашфорд, який раніше заявляв, що готовий до нового виклику.

Маркус Рашфорд є вихованцем Манчестер Юнайтед. Він дебютував за головну команду у 2015 році, провів 426 матчів і забив 138 голів.

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