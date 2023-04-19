Тренерський штаб Манчестер Юнайтед на чолі з Еріком Тен Хагом отримав хороші новини з лазарету.

Одразу 4 гравці повернулись до тренувань у загальній групі перед матчем-відповіддю 1/4 фіналу Ліги Європи проти Севільї, інформує сайт манкуніанців.

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Перш за все, варто відзначити повернення Маркуса Рашфорда, головного бомбардира команди, який пропустив 2 останні матчі. Окрім англійця, Тен Хаг може розраховувати на Тайрелла Маласію (мав проблеми з коліном), Люка Шоу (пропустив кілька ігор через травму) та Марселя Забітцера (не грав в останньому поєдинку).

Нагадаємо, матч-відповідь між Севільєю та Манчестер Юнайтед відбудеться 20 квітня о 22:00. Перша дуель завершилась нічиєю 2:2.

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