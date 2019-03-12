Рашфорд і Марсьяль подякували ван Галу, який завершив тренерську кар'єру

Після того, як Луї ван Гал оголосив про завершення своєї тренерської кар'єри, Маркус Рашфорд і Антоні Марсьяль тепло попрощались з колишнім тренером Манчестер Юнайтед.

Маркус Рашфорд і Антоні Марсьяль висловили подяку Луї ван Галу, після того як колишній менеджер Манчестер Юнайтед оголосив про завершення своєї тренерської кар'єри.

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Маркус Рашфорд дебютував під керівництвом нідерландського спеціаліста у лютому 2016 року, а Антоні Марсьяль був підписаний п'ятьма місяцями раніше. Обидва гравці віддали належне своєму колишньому босу в Twitter. Рашфорд написав: "Дякую за відчинені двері і довіру до мене. Насолоджуйтеся пенсією, бос".

Thank you for opening the door & trusting in me. Enjoy retirement boss pic.twitter.com/OqrEodNlz0 — Marcus Rashford (@MarcusRashford) 11 марта 2019 г. Марсьяль додав: "Спасибі за все тренер! Мав за честь вчитися у вас!" Thanks for everything coach !! It was a honor to learn from you! pic.twitter.com/G1dYi1UJv0 — Anthony Martial (@AnthonyMartial) 11 марта 2019 г.

До слова, за свою тренерську кар’єру ніделандець працював з Аяксом, Барселоною, Баварією, АЗ, Манчестер Юнайтед та збірною Нідерландів. В активі наставника низка трофеїв, серед яких Ліга чемпіонів 1995 року з Аяксом.