Рашфорд хоче продовжити контракт з Манчестер Юнайтед після повноцінного призначення Сульшера

Форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд висловив бажання залишитись на Олд Траффорд після того, як Уле Гуннар Сульшер став повноцінним головним тренером.

Манчестер Юнайтед суттєво збільшив свої шанси на продовження контракту з Маркусом Рашфордом після повноцінного призначення Уле Гуннара Сульшера на посаду головного тренера.

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За інформацією Sky Sports, нападник особисто висловив бажання підписати нову угоду з "червоними дияволами". Раніше англійця пов'язували з європейськими грандами.

Рашфорд є вихованцем академії манкуніанців і дебютував в основній команді в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти Мітьюлланда в лютому 2016 року.

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