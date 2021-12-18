Нападник Маркус Рашфорд занепокоєний своїм статусом на Олд Траффорд, повідомляє Efe.

Манчестер Юнайтед шукає заміну для Погба

Упродовж останніх сезонів вихованець "червоних дияволів" вважався ледь не головною надією МЮ, проте складна травма плеча і літні трансфери в лінію атаки турбують 24-річного форварда. Рашфорд боїться, що з приходом Санчо і особливо Роналду його роль у команді стане значно скромнішою. Нападник міг би розглянути пропозицію Барселони, якій вже давно приписують інтерес до англійця. Серед претендентів називають і ПСЖ, але у МЮ є міцний захист від будь-яких зазіхань – контракт до 2023-го з пунктом пролонгації ще на один рік.

Додамо, що у поточному сезоні Рашфорд провів 12 матчів, відзначився 3 голами та одним асистом.

Роналду – шанс МЮ на миттєвий успіх, але камбек може нівелювати роботу Сульшера і стати проблемою для Погба