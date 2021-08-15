Віденський Рапід не зміг підняти собі настрій перед двобоєм з представником України.

Австрійська Бундесліга, 4 тур

Альтах – Рапід – 2:1

Голи: Нуссбаумер, 82, Нухіу, 90+1 – Грюль, 59

Гості могли вийти вперед на 27-ій хвилині, проте VAR скасував гол Фунтаса через офсайд. По перерві Рапіду вдалося забити за правилами.

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Спрацював джокер Марко Грюль, який вийшов на заміну під час відпочинку. Розкішне виконання штрафного – 0:1. Під завісу зустрічі далася взнаки втома віденців, адже три дні тому вони зустрічалися з Анортосісом. Нуссбауер зрівняв рахунок, а Нухіу приніс Альтаху повноцінні 3 очки.

Справи Рапіда в чемпіонаті дуже сумні – одна перемога в 4 турах і десята сходинка. Втім, австрійцям вже слід перемикатися на домашній матч проти Зорі в Лізі Європи, який відбудеться 19 серпня.

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