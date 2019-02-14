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Рапід – Інтер – 0:1 – відео гола та огляд матчу

14 лютого 23:20 62 Читать на русском
Рапід – Інтер – 0:1 – відео гола та огляд матчу
Лаутаро Мартінес / фото із соцмереж

Інтер на виїзді обіграв Рапід в 1/16 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео гола та яскравих моментів матчу Рапід – Інтер на сайті "Футбол 24".

Ліга Європи. Плей-офф, 1/16 фіналу

Рапід – Інтер – 0:1

Гол: Мартінес, 39 (п)

Інтер в цьому матчі не міг розраховувати на свою головну зірку Мауро Ікарді, якого напередодні позбавили капітанської пов'язки.

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Перемогу міланцям в другому матчі поспіль приніс Лаутаро Мартінес, який реалізував пенальті наприкінці першого тайму. Цей м'яч став для аргентинця дебютним у єврокубках.

Зауважимо, що матч-відповідь відбудеться через тиждень, 21 лютого.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Ліга Європи1/16 фіналу

Рапід Відень - Інтер: Четвер 14 лютого 2019

Рапід Відень
Матч завершено
0 : 1
Інтер
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Теги
Ліга Європи Відеоновини Лаутаро Мартінес Лаутаро Мартінес Інтер Інтер Рапід Відень Рапід Відень Рапід Відень - Інтер
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