Раньєрі відвідав стадіон Лестера та вшанував пам'ять Шрівадданапрабха

Колишній тренер Лестера Клаудіо Раньєрі приїав на стадіон "лисиць" та вшанував пам'ять Вішая Шрівадданапрабха.

Італієць відвідав стихійний меморіал біля стадіону Кінг Пауер та віддав данину пам'яті власнику Лестера, який трагічно загинув. На жалобній церемонії Раньєрі був у компанії сина Шрівадданапрабха.

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Нагадаємо, 27 жовтня біля стадіону Лестера зазнав аварії вертоліт власника клубу Вішая Шрівадданапрабха.

Вішай Шрівадданапрабха, який загинув внаслідок катастрофи, придбав Лестер у 2010 році. Шрівадданапрабха запросив Раньєрі у клуб в 2015 році. В сезоні 2015/16 команда під керівництвом Клаудіо сенсаційно стала чемпіоном Англії.

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Claudio Ranieri, who managed Leicester City in our 2015/16 Premier League title-winning season, has visited King Power Stadium to pay his respects. pic.twitter.com/Ifdk851kLG — Leicester City (@LCFC) 1 ноября 2018 г.