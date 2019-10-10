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Раньєрі став фаворитом на посаду керманича Сампдорії, – Ді Марціо

10:28 632 Читать на русском
Раньєрі став фаворитом на посаду керманича Сампдорії, – Ді Марціо
Клаудіо Раньєрі / LaPresse

Колишній керманич англійського Лестера та багатьох інших європейських клубів Клаудіо Раньєрі може відновити кар'єру на батьківщині.

Досвідчений фахівець після відмови Дженнаро Гаттузо став пріоритетною кандидатурою для босів генуезців. Про це журналіст Джанлука Ді Марціо повідомив на своєму сайті.

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Раньєрі може зайняти посаду, що стала вакантною після звільнення Еусебіо Ді Франческо в понеділок. Новий керманич "блучерк'яті" повинен буде виправити турнірне становище команди. Наразі Сампа йде останньою у чемпіонаті, здобувши лише одну перемогу за 7 турів. Альтернативні претенденти на тренерське крісло генуезців – екс-керманич збірної Албанії Джанні Де Б'язі та колишній тренер низки італійських команд Беппе Якіні.

У творчому доробку Клаудіо Раньєрі робота з понад десятком клубів, а найбільшого успіху він досягнув із Лестером. Із "лисицями" італієць сенсаційно здобув чемпіонський титул у сезоні 2015/16.

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Теги
Італія Джузеппе Якіні Джузеппе Якіні Джанні Де Б'язі Джанні Де Б'язі Клаудіо Раньєрі Клаудіо Раньєрі Сампдорія Сампдорія
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