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Раньєрі скептично оцінив шанси Роми на швидке повернення у Лігу чемпіонів

20 травня 14:42 199 Читать на русском
Раньєрі скептично оцінив шанси Роми на швидке повернення у Лігу чемпіонів
Клаудіо Раньєрі / Соцмережі

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі розповів про причини невдачі сучасної команди.

"У Роми був фантастичний сезон-2017/18, але клуб продав важливих гравців, втративши кістяк команди, яка тільки відкривала нову еру в своїй історії. Замість них прийшли хороші футболісти, але їм потрібен був час, щоб заграти.

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Коли очолив Рому, то виявив, що команда відчуває психологічні, а не фізичні проблеми, адже Ді Франческо відмінно попрацював тут.

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Не думаю, що Рома зможе швидко повернутися в Лігу чемпіонів. Команді потрібно стати більш стабільною, а потім, якщо настане відповідний момент, вона зможе повернутися в цей турнір", – цитує Раньєрі Football Italia.

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Італія Ліга чемпіонів Рома Рома Клаудіо Раньєрі Клаудіо Раньєрі
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